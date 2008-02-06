Політологи не бачать підстав для дострокових виборів (опитування)

Політологи не бачать поки підстав для проведення дострокових виборів.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Коментуючи заяву народного депутата Володимира ЛИТВИНА про його готовність внести проект постанови про дострокові вибори до Верховної Ради, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що у нинішній редакції Конституції України немає норми про саморозпуск парламенту.

„Тому така постанова – це політичний документ, нестандартний крок, яким В.ЛИТВИН хоче примусити депутатів, зокрема з опозиції, самовизначитись – чи вони дійсно готові працювати в Верховній Раді, чи готові на політичне самогубство”, - вважає політолог. На його думку, це спроба вивести Верховну Раду з нинішньої тупикової ситуації.

В.ФЕСЕНКО, говорячи про відсутність правових підстав та політичного інтересу в припиненні повноважень парламенту, водночас зауважив, що нинішній розвиток подій у Верховній Раді справді може призвести до дострокових виборів.

„Хоча об’єктивно в них не зацікавлена жодна з провідних парламентських сил. Ось в чому парадокс нинішньої політичної ситуації. Збіг тактичних інтересів окремих груп в опозиції, які зацікавлені у тому, щоб дестабілізувати ситуацію у парламенті, дійсно може призвести до того, що хоча ніхто не зацікавлений в виборах, вони відбудуться, тому що немає іншого виходу”, - вважає він.

На думку голови Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олеся ДОНІЯ, удар по Верховній Раді зараз наноситься не з метою перевиборів, а з метою дискредитації парламенту і парламентаризму. „В Україні готується громадська думка щодо необхідності «сильної руки» у вигляді посилення президентської влади. Для цього потрібно показати населенню непрацездатність Верховної Ради. Як не дивно, більшість політичних гравців підіграють у нечистій грі по дискредитації парламентаризму”, - сказав він.

За словами О.ДОНІЯ, перевибори Верховної Ради імовірні не зараз, а в разі успішної реалізації наступного плану: „референдум по Конституції, нова Конституція з посиленням президентських повноважень; а тоді вже новий парламент і новий прем’єр та уряд, яких фактично безпосередньо призначатиме і контролюватиме Президент”.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО нагадав, що можливість проведення виборів уже озвучив голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК. Водночас, на його думку, спікер озвучив це не як обов’язковий сценарій, а лише як застереження. „При цьому він натякнув Партії регіонів, що це загроза саме для неї. Якби український політикум пішов на дострокові вибори, то навряд чи Партія регіонів змогла б продемонструвати той же результат, який вона продемонструвала у 2006-2007 роках”, - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Він звернув увагу на те, що у кількісному відношенні Партія регіонів за останній час втратила. „Ініціювання нових виборів може призвести до подальшого падіння позицій Партії регіонів. Думаю, що вона вже б не була першою за рейтингом. Слід врахувати, що у Партії регіонів на сьогодні не найкраща внутрішня ситуація – загострились суперечки між представниками різних груп всередині партії”, - вважає політолог.

За словами К.БОНДАРЕНКА, дослідження різних соціологічних центрів свідчать про те, що у Партії регіонів сильно похитнулись позиції навіть на Сході України, і навіть у Донецькій області. „Ці вибори дуже небажані для «регіоналів». Слова А.ЯЦЕНЮКА – така собі жовта картка для Партії регіонів, мовляв, якщо не будете діяти за правилами, то на вас може чекати більш ніж прохолодний душ”, -наголосив він.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ переконаний, що дострокові вибори Україні не загрожують. „І справа тут не тільки у відсутності бездоганних правових підстав (за нинішньої розбалансованої правової системи їх можна віднайти), а в тому, що основним бенефіціаром дострокових парламентських виборів буде БЮТ і сама Юлія ТИМОШЕНКО. Ні Партія регіонів, ні, тим більше, НУ-НС на сьогодні не готові до серйозної електоральної конкуренції з Ю.ТИМОШЕНКО”, - вважає він.

На його думку, мова може йти не про дострокові вибори, а про дострокову переконфігурацію політичних сил у парламенті, „як на рівні кадрової, так і на рівні коаліційної композиції”. „Швидше за все, мова може йти про нову коаліцію, в новому форматі і відповідно, про новий розклад політичних сил на рівні парламенту і Кабінету міністрів”, – прогнозує В.КАРАСЬОВ.

Водночас, директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що ця Верховна Рада до кінця свого терміну не проіснує. „У будь-якому випадку нас чекають дострокові вибори. Питання тільки - в цьому році чи у наступному. Я не виключаю, що нас чекають дострокові вибори не лише парламенту, а й Президента. Вірогідність цього дуже висока”, - сказав політолог.

За його словами, справа не в тому, зберуться депутати чи ні на цьому або на наступному тижні. Справа в тому, наголосив В.КОРНІЛОВ, що політична криза в Україні з кожним роком поглиблюється. „І в жодному разі не вирішується. Відповідно, ми приречені на те, що дострокові вибори будуть”, - вважає політолог.