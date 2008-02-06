Турчинов: Кабмін не звільняв Семенюк

Перший Віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ роз’яснює, що уряд не звільняв голову Фонду державного майна України Валентину СЕМЕНЮК, а тимчасово відсторонив її від керівництва Фондом до завершення перевірки Генеральною прокуратурою.

Як повідомляє прес-служба уряду, коментуючи ситуацію з тимчасовим відстороненням В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ, перший віце-прем`єр-міністр зазначив наступне: “Я б хотів внести ясність у рішення уряду. Кабінет Міністрів не звільняв голову Фонду державного майна з посади. Ми діяли чітко відповідно до закону, і мова йде не про звільнення, а про тимчасове відсторонення (до речі, згідно з Законом “Про державну службу”) пані СЕМЕНЮК від керівництва Фондом державного майна і лише на той час, доки буде відбуватися розслідування зловживань у Фонді, в тому числі, пов’язаних з великою корупцією. Йдеться передусім про перевірку діяльності ФДМ Генеральною прокуратурою”.

Тому О.ТУРЧИНОВ “просив би не перекручувати фактів і не нагнітати ситуацію. Уряд повинен діяти і боротися зі зловживаннями. Нова урядова команда прийшла наводити лад в країні, а не для того, щоб вести теплі та затяжні й безплідні переговори з тими людьми, які прикривають непрозорі, тіньові рішення у сфері приватизації”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає урядове рішення про відсторонення В.СЕМЕНЮК від виконання обов’язків голови Фонду державного майна серйозним правовим і політичним прецедентом.

За словами В.БАЛОГИ, прагнення уряду вирішити низку серйозних проблем, пов’язаних із діяльністю ФДМУ, цілком зрозуміле й обґрунтоване, однак воно не повинно викликати рішення, які йдуть урозріз із Основним Законом. «...Справа не в персоналіях: відсторонення В.СЕМЕНЮК прямо суперечить Конституції», - наголосив він.

Сама В.СЕМЕНЮК заявила, що не виконуватиме рішення Кабінету Міністрів про відсторонення її від обов’язків голови ФДМУ. За її словами, сьогодні відбувається рейдерське захоплення Фонду з метою перерозподілу об’єктів державної власності. Як зазначила В.СЕМЕНЮК, сьогоднішнє рішення КМУ не відповідає українському законодавству, зокрема, положенню про Фонд держмайна, згідно з яким Фонд не є органом виконавчої влади, а голову Фонду не можна звільняти без згоди парламенту.