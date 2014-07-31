Сьогодні міжнародні експерти на місці аварії "Боїнга" працювали “в обмеженому часі”

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України, голова Державної комісії з розслідування причин катастрофи Боїнг-777 “Малазійських авіаліній” Володимир Гройсман.

Він зазначив, що з пункту Ясинувата, де територія контролюється українською стороною, місія добралася до Дебальцевого, яке контролюється бойовиками, і тому була затримка. Він додав, що бойовики не гарантували безпеки місії, але та прийняла рішення працювати.

“Добирались до цього місця (йдеться про місце, де є уламки літака — УНІАН), працювали там в обмеженому часі і близько 16 години почали рух в зворотному напрямку”.

Голова Наглядової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан зазначив, що місія сподівається на те, що “наша команда зможе туди потрапляти кожного дня, щоб виконувати своє розслідування наступні два або три тижні”. Він підкреслив, що дуже важливо, щоб був безпечний шлях до місця аварії для місії, яка працює разом з представниками Австралії та Нідерландів.

Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів, з приводу того, що міністр закордонних справ Австралії говорить про 80 тіл, які можуть знаходитися на місці аварії, сказав: “Є припущення. Точну цифру ми будемо знати тоді, коли дослідимо повністю місце, де знаходяться уламки збитого літака, а також точно ця кількість буде визначена експертами, які ведуть дослідження, в тому числі і ідентифікацію”.

Читайте також"День тиші" в зоні падіння Боїнга завершиться опівночіЗа його словами, важливо, щоб кожне тіло, останки тіл знайти, ідентифікувати і “направити до рідного дому”.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

Читайте такожЕксперти з Нідерландів та Австралії прибули на місце падіння "Боїнга"Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

До України прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака.

Водночас ці експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, з 27 липня не могли потрапити на місце падіння літака через стрілянину.