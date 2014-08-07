Завтра Кабмін оголосить пакет санкцій проти РФ

Уряд України завтра оголосить пакет санкцій проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Завтра уряд оголосить низку секторальних і персональних санкцій по відношенню до тих осіб, які підтримують тероризм та окупацію Криму з боку РФ. Наші дії будуть адекватні та симетричні", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня уряд України створив Комітет з питань введення санкцій проти РФ. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив цьому комітету упродовж 10 днів запропонувати список осіб і санкцій.

4 серпня Петренко в ході засідання Комітету з питань застосування санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм, зазначив, що Україна може вживати санкції, спрямовані на те, щоб не допустити незаконну матеріально-технічну підтримку терористів.

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«Йдеться про обмеження в’їзду певних осіб на територію України, про обмеження витрат державних фінансів на закупівлю товарів російського походження державними компаніями та установами, а також органами місцевого самоврядування. Також про посилення контролю за діяльністю суб’єктів, які мають у своєму капіталі російську присутність», – зазначив Петренко.