Глава Луганської облради їздить в метро по Києву (фото)

Глава Луганської облради Валерій Голенко знаходиться в Києві.

Про це повідомив журналіст Віталій Сизов на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні у мене була хвилююча зустріч в метро з головою Луганської облради Голенком. Виглядав він, треба сказати не сильно, але все одно спробував вирвати у мене телефон - злякався, що я з добровольчого батальйону. Виявити його схрон не вдалося - старий партійний працівник відчув стежку та почав заплутувати маршрут", - пише він.

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Як відомо, Валерій Голенко - один з найближчих соратників регіонала Олександра Єфремова, зазначає Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві був помічений депутат Луганської обласної ради Арсен Клінчаєв, який брав участь у сепаратистських мітингах.