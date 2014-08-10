Глава Луганської облради їздить в метро по Києву (фото)
Голова Луганської обласної ради, прихильник федералізації, знаходиться в Києві.
Глава Луганської облради Валерій Голенко знаходиться в Києві.
Про це повідомив журналіст Віталій Сизов на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні у мене була хвилююча зустріч в метро з головою Луганської облради Голенком. Виглядав він, треба сказати не сильно, але все одно спробував вирвати у мене телефон - злякався, що я з добровольчого батальйону. Виявити його схрон не вдалося - старий партійний працівник відчув стежку та почав заплутувати маршрут", - пише він.
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Як відомо, Валерій Голенко - один з найближчих соратників регіонала Олександра Єфремова, зазначає Українська правда.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві був помічений депутат Луганської обласної ради Арсен Клінчаєв, який брав участь у сепаратистських мітингах.