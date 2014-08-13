У РНБО не знають про місце знаходження російського гуманітарного конвою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“У нас нема інформації, де зараз знаходиться ця російська колона”, - сказав Лисенко.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що Україна готова забезпечити безпеку проходження колони з гуманітарним вантажем до місця її призначення.

При цьому речник РНБО підкреслив, що питання надання гуманітарної допомоги, перелік та перевірку вантажу здійснює Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

За словами Лисенка, Червоний Хрест отримує інформацію від країн-донорів, які висловили бажання допомогти. Вантаж потрапляє після прибуття у транзитну зону, де перевіряється, в тому числі на якість, а потім доставляється до місця призначення.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія відправила з-під Москви названі нею "гуманітарним конвоєм" майже 300 вантажівок, які мають доставити гуманітарну допомогу жителям Луганська, які вже кілька днів живуть в місті без електроенергії, води і зв'язку через бої підтримуваних Росією терористів з українською армією.

Ряд західних політиків заявили, що російська влада може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для того, щоб ввести свої війська в Україну.

12 серпня заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявляв, що гуманітарний вантаж з Росії дійде до кордону з Україною та буде перевантажений і ніякого супроводу вантажу не передбачається.

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Сьогодні, 13 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив: «Жодний путінський «гуманітарний конвой» не буде пропущено через територію Харківської області. Провокація цинічного агресора на нашій території не припустима».

У свою чергу прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що Україна сама здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в межах міжнародного права і по лінії Червоного Хреста.