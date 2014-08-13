У "Свободі" заявляють про затримання у Києві сепаратиста Клінчаєва

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО "Свобода". "Біля станції метро "Льва Толстого" свободівці затримали депутата Луганської обласної ради сепаратиста Арсена Клінчаєва. Серед тих, хто затримував – народний депутат Едуард Леонов, голова кримської "Свободи" Олександр Болтян та активісти батальйону "Крим"", - повідомили у прес-службі.

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"На виході з метро в центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській, ми помітили в натовпі Арсена Клінчаєва. Він проводив сепаратистський мітинг, кричав, що Україну треба федералізовувати. Після цього ми його затримали, викликали в міліцію. Зараз він перебуває у Шевченківському райвідділі міліції", – зазначив Едуард Леонов.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Арсен Клінчаєв був затриманий співробітниками СБУ у Луганську. СБУ володіє інформацією, що Клінчаєв планував разом з групою із 500 бойовиків захопити у Луганську обласні Управління СБУ, МВС та Державного казначейства. З метою попередження насильницьких дій в регіоні, а також виходячи з наявності в діях Клінчаєва ознак злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") СБУ прийняла рішення про затримання та доставку його в СІЗО. Тоді Арсену Клінчаєву було оголошено підозру у скоєнні злочинів по ч.1 ст. 109, ч.1 ст. 294, ч.1 ст. 338 ст. 341 Кримінального кодексу ("дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"; "організація масових заворушень"; "наруга над державними символами"; "захоплення державних або громадських будівель чи споруд").