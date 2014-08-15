Рудик тренується в таборі та обирає собі батальйон – Філатов

Про це повідомив у коментарі кореспондентові ТСН заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

"На даний момент він знаходиться в тренувальному таборі, з ним працюють інструктори і, наскільки я розумію, я не відстежую його руху, далі він буде направлятися в супроводі озброєних осіб, так сказати побратимів по зброї, в зону бойових дій", - прокоментував Філатов.

"Там він проявить героїзм, всі свої бойові навички і захищатиме Батьківщину згідно присяги", - додав представник облдержадміністрації.

Він також висловив нерозуміння позиції партії "Свобода", котра заявила про нібито викрадення Рудика.

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"У нього було дві мети. Перша мета: він хотів представити до призначення регіонала з Кривого Рогу на посаду керівника Держземагентства по Дніпропетровській області. Друге завдання у пана Рудика полягало в тому, що він привіз свою власну знімальну групу, яка скрізь його супроводжувала. Він поїхав до шпиталю до поранених – там вони робили сюжет про те, що він надавав якусь допомогу, моральну підтримку", - розповів Філатов.

"Після того, як пан Рудик відвідав госпіталь, поспілкувався з бійцями, побачив все, що відбувається, я думаю, у нього десь стався ментальний перелом. Тобто він приїхав у штаб національного захисту, поговорив з волонтерами, поговорив з активістами і висловив бажання відвідати зону АТО, провести там кілька днів з метою ознайомлення з подіями, що відбуваються", - зазначив заступник голови ОДА.

Крім того, за словами Філатова, Рудик висловив бажання піти добровольцем в один з батальйонів.

"На даний момент вирішується питання: або це буде батальйон "Дніпро", або це буде батальйон "Січ". Пан Рудик стверджує, що батальйон "Січ" має відношення до партії "Свобода", він створений її активістами з ініціативи партії "Свобода", тому він зараз вибирає: або це буде батальйон "Дніпро", або це буде батальйон "Січ", - пояснив один із керівників Дніпропетровської області.