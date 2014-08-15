Le Parisien: Проблеми Іраку, України та сектору Гази обговорять європейські міністри на зустрічі в Брюсселі

У статті, яка називається «Європейська дипломатія: проблеми Іраку, України і сектору Гази обговорять європейські міністри на зустрічі в Брюсселі», опублікованій у французькій газеті Le Parisien, повідомляється про те, що європейці спробують дійти згоди в делікатних міжнародних питаннях. У п'ятницю вдень, у розпал літніх канікул, міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу зберуться у Брюсселі на екстрену нараду. На порядку денному: Ірак, сектор Гази та Україна.

Хаос в Іраку

Рішення про постачання зброї курдським бійцям має прийняти кожна держава-член ЄС. Франція, наприклад, не стала чекати, поки Європейський Союз дасть зелене світло для поставки зброї. Для форми, представники 28 країн повинні будуть висловитися, щоб показати, що вони підтримують ці зусилля і підтримують курдів і уряд в Багдаді. Про це попросив глава МЗС Франції Лоран Фабіус.

Європейці в основному знаходять порозуміння у цьому питанні. Італія і Великобританія послідували за Францією. Берлін дотримується думки про те, що потрібно поставляти медичне обладнання, прилади нічного бачення і всюдиходи. Швеція і Австрія, країни, досить стримані щодо поставок озброєнь, вирішили не протидіяти.

Міністри також розглянуть питання про шляхи залучення всіх країн у регіоні, від Саудівської Аравії до Ірану, в боротьбу з Ісламською державою Іраку та Леванту. Інше питання, що викликає постійну стурбованість: загроза, яку представляють європейські кандидати джихаду. Крім того, повинні також обговорити питання координації надання гуманітарної допомоги.

Українська криза

Міністри також мають обговорити українську кризу. Протистояння між Москвою та Києвом, яке виникло навколо питання про доступ російського гуманітарного конвою до бастіонів сепаратистів, може вийти з-під контролю в будь-яку хвилину. Київ і багато західних країн підозрюють Москву в прагненні скористатися цією можливістю для вторгнення в Україну. Росіяни називають такий сценарій «абсурдним». У цю п'ятницю колона російської бронетехніки була помічена поблизу кордону з Україною.

«Якщо на території України є російські військові транспортні засоби або військові підрозділи, вони повинні негайно залишити територію країни, інакше наслідки будуть дуже серйозними», - сказав міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд. «Російська влада повинні знати, що ЄС і США готові відповісти на будь-яку агресію з боку Росії», - попередив міністр закордонних справ Данії.

Глави МЗС країн-членів також обговорять ембарго на ввезення продуктів харчування з Заходу, введене Москвою. Експерти ще оцінюють можливі економічні наслідки такого рішення Москви. ЄС вже оголосив, що наступного тижня будуть прийняті подальші виняткові заходи для підтримки постраждалих європейських виробників.

Світ у секторі Гази

Нарешті, міністри обговорять мирний процес на Близькому Сході, особливо в секторі Гази. У п'ятницю вранці перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом все ще тривало. За день до цього в Тель-Авіві відбувся 10-тисячний мітинг з вимогою знайти довгострокове рішення конфлікту.