Участь у нелегальних збройних формуваннях перетворює патріотів на гарматне м'ясо - Аваков

Про це Аваков написав у соцмережі.

"А може Ярошу все ж відповісти за ті 32 людини, що по тупості його командування безтурботно в'їхали на пост під Донецьк і були вбиті і взяті у полон? ...Може досить грати в робін гудів - тупо підставляючи реальних патріотів, які вам, Ярош, вірять на догоду вашому патріотичному снобізму?!", - прокомментровал Аваков один з постів в соцмережі. Читайте такожЗМІ: Під Донецьком терористи розстріляли автобус з бійцями АТО

Глава МВС звинуватив лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша у тому, що він веде добровольців у нелегальні збройні формування.

"Твоя проблема в тому, що ти своїм фіґлярством брутального патріота обманюєш багатьох людей, що пішли за тобою по суті у нелегальні збройні формування - без правил і засад, без законів і порядку. По суті, перетворюючи людей, що повірили вам у безглузде гарматне м'ясо неорганізованості.. І ніяка війна це не виправдовує... І це не твоя особиста справа. Не тобі розпоряджатися долями людей у такий спосіб.. І ніяка війна - це не виправдовує", - пише Аваков.

Нагадаємо, під Донецьком терористи розстріляли автобус з бійцями "Правого сектора".