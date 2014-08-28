Шкіряк вважає, що на засіданні РНБО можуть розглянути введення воєнного стану. В АП вже виступили проти

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони може розглядатись питання введення воєнного стану.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на РНБО може бути розглянуто питання про введення воєнного стану. Чекаємо», - написав він.

У той же час, в Адміністрації президента України виступили проти введення військового положення. Про це заявив перший заступник глави АП Геннадій Зубко, передає РБК.

"Військове становище на руку російському агресору. Воююча країна не має можливості отримувати будь-яку допомогу", - заявив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, президент України Петро Порошенко заявив про вторгнення російських військ в Україну і скасував візит до Туреччини.

Порошенко заявив, що сьогодні буде скликано засідання Ради нацбезпеки і оборони для розробки плану подальших дій. Засідання розпочнеться о 16.00.