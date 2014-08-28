У ВР буде вдосталь голосів за введення воєнного стану - Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про можливість ухвалення рішення щодо воєнного стану у парламенті, Кошулинський сказав: «226 зможемо? Думаю, зможемо. 226 на воєнний стан зможемо”.

Він також додав, що наявність у парламенті Партії регіонів та КПУ це як “ворог в тилу, який завтра тобі в спину ніж встромить”.

“Провести закрите засідання Верховної Ради - це так само он-лайн трансляція в Кремль, зразу пряма трансляція. З ними не можна взагалі ухвалювати рішення жодне”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, президент України Петро Порошенко заявив про вторгнення російських військ в Україну і скликав на 16.00 засідання Ради нацбезпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

Не виключено, що на засіданні РНБО розглядатиметься питання введення воєнного стану. Про це, зокрема, заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.