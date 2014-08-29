У Запорізькій області створять батальйон для зміцнення кордонів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації. Зокрема, батальйон планується сформувати на базі громадської організації "Ніхто, крім нас".

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Передбачається, що формування учасники будуть нести службу на нових блокпостах, будівництво яких ведеться за гроші обласного бюджету.

У повідомленні наголошується, що забезпечення батальйону зброєю буде можливо після відповідного наказу Міністерства оборони.

Раніше, 28 серпня, Запорізька обласна рада виділила 1,5 млн грн на купівлю у Запорізького домобудівного комбінату залізобетонних конструкцій для блокпостів.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ради оборони Дніпропетровської і Запорізької областей домовилися про зміцнення своїх кордонів.