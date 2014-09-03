Порошенко - звільненим із полону в Лівії: "Україна буде боротися за своїх громадян скрізь"

Ключове завдання держави – це захист прав, життя і здоров’я кожного громадянина України, і саме на це мають бути спрямовані зусилля всіх органів влади, заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українцями, звільненими з лівійського полону.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Для нас було пріоритетним, ключовим завданням, щоб ми змінили ставлення держави Україна до кожного окремого українця, українця за кордоном. Захист його прав, життя і здоров’я має бути для держави першим пріоритетом. Ми мали забезпечити ефективний захист вашого життя», - сказав Порошенко, звертаючись до звільнених.

«Всі мають знати, що, якщо хтось потрапив у біду, держава зробить все, щоб його врятувати і допомогти, тому що в цьому головна мета держави. Україна буде боротися за своїх громадян скрізь», - підкреслив президент.

Глава держави зазначив, що процес звільнення був непростим, і до нього було залучено чимало людей і керівників арабських держав.

Разом з тим він зауважив, що святкувати перемогу ще зарано, оскільки у полоні ще залишилося четверо українців. Глава держави висловив переконання, що їх невдовзі також вдасться звільнити, оскільки всі звинувачення проти них є безпідставними. «Всі звинувачення, які намагалися їм висунути, - є абсурдними. Цивілізований світ це знає», - зазначив президент.

Один із звільнених Володимир Братченко від імені всіх подякував главі державі, міністру закордонних справ, працівникам Посольства України, лікарям за постійну підтримку під час їх перебування у полоні та зусилля, яких вони доклали, для їх звільнення. «Посольство завжди було поряд, ми завжди це відчували», - сказав він.

У свою чергу Іван Лайбу додав, що, перебуваючи у полоні в чужій країні, завжди відчував підтримку держави та українського народу. «Величезна подяка за це, бо, коли кожного дня відчуваєш, що за тобою народ, стає легше. Ми не втрачали надії і вірили, що рано чи пізно будемо на своїй Батьківщині», - сказав він.

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Як нагадали у прес-службі президента, у 2011 році лівійськими повстанцями було затримано 24 співробітники лівійсько-російської нафтової сервісної компанії TAHARA, серед яких було 2 росіянин, 3 білоруси, решта - українці. У ЗМІ повідомлялося, що лівійські повстанці звинуватили робітників, більшість з яких – обслуговуючий персонал, у пособництві колишньому лідеру Лівії Муаммару Каддафі. 24 серпня 2014 року їх було звільнено з полону та переправлено до Москви, а згодом – до Києва. Один з українців не дожив до звільнення.

Четверо українців ще залишаються у полоні бойовиків угруповання «Місурата» - батько та син Володимир та Вадим Чигирьови, Юрій Санін та Анатолій Рубан. Їхні товариші передали президенту листа від дружин затриманих з проханням сприяти їх звільненню.