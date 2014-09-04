ЗМІ: Захід обіцяє ввести нові санкції проти Росії

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім.

"Лідери у черговий раз засудили кричуще порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України і погодилися, що Росія повинна заплатити за свої дії ще більшу ціну", - йдеться у заяві.

Президент Франції Франсуа Олланд сказав журналістам, що рішення про посилення санкцій, що Євросоюз повинен прийняти в п'ятницю, буде залежати від розвитку подій в найближчі години і прогресу на шляху до припинення вогню.

Читайте такожОбама і Кемерон заявили про підтримку УкраїниКрім того, Олланд назвав перемир'я і політичне врегулювання конфлікту серед умов відкладеної поставки французьких вертольотоносців "Містраль" для російської армії.