НАТО розцінює військові дії Москви як порушення міжнародного права - декларація

Союзники по НАТО заявляють, що залишаються єдиними у підтримці суверенітету, територіальної цілісності України, які порушуються Росією і будуть розцінювати будь-які односторонні військові чи спостережні дії Москви під будь-яким прикриттям як порушення міжнародного права.

Про це мова йде у декларації, яка була ухвалена у четвер в Нью-Порті за результатами проведення в рамках саміту НАТО Комісії Україна-НАТО.

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«Ми, глави держав та урядів Комісії Україна-НАТО, єдині в нашій підтримці українського суверенітету, територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів. У час, коли ми зустрічаємося, Росія продовжує порушувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Не зважаючи на російські заперечення, російські війська долучені до прямої військової операції в Україні, Росія продовжує постачати зброю військовим групам на сході України, утримує тисячні готових до битви підрозділи на кордоні з Україною. Цей розвиток підриває безпеку України та має серйозні наслідки для стабільності та безпеки всієї євроатлантичної території», - йдеться у підсумковій декларації.

Союзники по НАТО «рішуче засудили російську незаконну та самопроголошену анексію Криму та її умисну дестабілізацію східної України, яка продовжується, в порушення міжнародного права».

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«Ми закликаємо Росію відкликати самопроголошену анексію Криму, яку ми не визнаємо і визнавати не будемо. Росія має припинити підтримку сепаратистів на східному кордоні України та утриматися від подальших агресивних дій проти України. Союзники розцінюють будь-які односторонні російські військові чи спостережні дії в Україні під будь-яким прикриттями, включаючи гуманітарне, як кричуще порушення міжнародного права», - заявили союзники по НАТО.