МЗС Британії: нові санкції проти РФ можуть скасувати в разі припинення вогню

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд. Він підкреслив, що Заходу "було б доречно" запровадити додаткові, посилені санкції проти Росії у відповідь на її військову агресію в Україні. "Але якщо буде досягнуто припинення вогню, якщо таку домовленість буде задокументовано та втілено в життя, ми можемо після цього розглянути питання скасування цих санкцій", - сказав британський міністр в інтерв’ю одному з телеканалів під час саміту НАТО, повідомляє dw.de.

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Як відомо, сьогодні в Мінську проходить зустріч контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі за участі представників України, ОБСЄ, Росії та проросійських сепаратистів. В даний час сторони вже домовились про припинення вогню на сході України.

Нагадаємо, Євросоюз та США мають намір оголосити в п'ятницю про рішення щодо запровадження санкцій проти Росії у відповідь на ескалацію ситуації в східній Україні.