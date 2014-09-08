Кількість російських військ на Донбасі збільшується – НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час відео-моста Брюссель-Москва заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Останніми днями ми стали свідками все більшого і більшого безпосереднього залучення російських збройних сил для дій в Україні. Росія характеризується не як "стурбований" сусід, а як держава, що намагається активно підірвати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Вершбоу.

Він відзначив, що Росія не здатна визнавати право на суверенітет і вибір своїх сусідів.

Читайте такожРосія розпочала створення військової бази в АрктиціКрім того, за словами Вершбоу, Росія виступила з агресією проти України, без урахування анексії Криму, яку Альянс також не визнає.

Вершбоу нагадав, що на саміті НАТО в Уельсі 4-5 вересня було ухвалено рішення надати не тільки політичну підтримку, а й практичну допомогу для модернізації Збройних сил України.

При цьому він, відповідаючи на питання УНІАН, відзначив, що Альянс не займається постачанням зброї, зокрема для України, але це здійснюватиметься членами Альянсу.

Читайте такожПоранених на Донбасі росіян "ховають" до закритих військових гарнізонів Петербурга та Ростова"Як інститут НАТО не займається постачаннями озброєнь і наданням такого виду сприяння у галузі безпеки. Ми допомагаємо в зміцненні загального потенціалу за рахунок проведення реформ Збройних сил і підвищення їх професіоналізму. Право ухвалювати такі рішення лежить на державах-членах, тому я офіційно не зупинятимуся на цих висловлюваннях", - відзначив Вершбоу.

Він вважає, що останній саміт НАТО не планувався, але став найважливішим в історії Альянсу через дії Росії проти України, які можуть підірвати безпеку в регіоні.

Як повідомлялось, країни НАТО підготували план дій у випадку, якщо Росія вирішить на них напасти.