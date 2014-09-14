Митники не перевіряли вантаж гуманітарного конвою, який у складі 6 колон вторгся в Україну

Про це йдеться у повідомленні на сайтв РНБО.

"Вчора з 14:25 до 21:00 через пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до РФ виїхало 6 колон у складі 216 автомобілів, які напередодні заїхали з РФ через російський пункт пропуску «Донецьк» з так званою гуманітарною допомогою", - йдеться у повідомленні.Читайте такожОБСЄ: Митну службу України не допустили оглянути новий «гумконвой» з РФ

Представники Держприкордонної та митної служби України у пункті пропуску «Донецьк» участі в оформленні колони не брали.