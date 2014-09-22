За порушення наказу під слідством перебуває значна кількість українських військових



Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час інтерв`ю українським телеканалам.

Порошенко зазначив, що бандформування не раз обстрілювали українські позиції з території дитячих садків чи житлових будинків.

”Я наголошую: жодного разу наказ відкриття вогню по житлових будинках, по соціальних об`єктах не давався”, - сказав президент.

Для тих, хто порушував будь-які накази, додав він, є віповідна процедура, і на сьогодні ”достатня кількість тих, хто порушив наказ, перебувають під слідством”.

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Порошенко нагадав про ініціативу щодо відновлення діяльності військових прокуратур задля дотримання законності в армії.

”Значно посилена діяльність військової служби правопорядку саме для того, щоб не допускати цього, щоб знати, що відповідальність невідворотна за порушення наказу”, - підкреслив президент.