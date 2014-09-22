За порушення наказу під слідством перебуває значна кількість українських військових
Президент України Петро Порошенко повідомив, що за порушення наказу наразі під слідством перебуває значна кількість українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час інтерв`ю українським телеканалам.
Порошенко зазначив, що бандформування не раз обстрілювали українські позиції з території дитячих садків чи житлових будинків.
”Я наголошую: жодного разу наказ відкриття вогню по житлових будинках, по соціальних об`єктах не давався”, - сказав президент.
Для тих, хто порушував будь-які накази, додав він, є віповідна процедура, і на сьогодні ”достатня кількість тих, хто порушив наказ, перебувають під слідством”.
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Порошенко нагадав про ініціативу щодо відновлення діяльності військових прокуратур задля дотримання законності в армії.
”Значно посилена діяльність військової служби правопорядку саме для того, щоб не допускати цього, щоб знати, що відповідальність невідворотна за порушення наказу”, - підкреслив президент.