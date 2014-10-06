Блок Петра Порошенка виставив конкурентом Довгого на виборах його ж людину

Про це у блозі на "Українській правді" написав журналіст Сергій Лещенко. "На сьогодні найбільш кричущої ситуація є в окрузі 102, це - Кіровоградська область. Фаворит тут колишній секретар Київської міськради, найближчий соратник Леоніда Черновецького Олесь Довгий", - повідомив він.

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"Блок Петра Порошенка висунув на цьому окрузі маловідомого Бондаря Вадима Юрійовича. За інформацією з моїх джерел, він є "технічним кандидатом" Олеся Довгого. Фактично, округ злитий, тому що будь-який реальний кандидат з брендом "Порошенко" тут не залишив би Олесю Довгому шансів - 4 місяці тому президент переміг тут з майже трикратним відривом від переслідувача", - пише журналіст.

Вадим Бондар залучений в роботу штабу свого конкурента Олеся Довгого. Зокрема, в його структурах він вирішує питання зовнішньої реклами, друкованої продукції, газетних матеріалів.

За словами іншого кандидата по округу Лавруся Андрія, коли місцеві мешканці запитують у агітаторів Олеся Довгого, звідки у нього гроші на вибори, ті централізовано відповідають, що "Довгому на весілля Черновецький подарував мільйон".

Щоб бути впевненим в перемозі, Олесь Довгий мав висунути від фаворита виборів не просто лояльну - а перевірену людину. "У мене є підстави стверджувати, що кандидата-самовисуванця Довгого і кандидата від Блоку Петра Порошенка Бондаря пов'язує спільна робота на Черновецького", - зазначив Сергій Лещенко.

"Більше того, існують документальні докази, що кандидат від Блоку Петра Порошенка за "округом Довгого" Вадим Бондар - людина Черновецького. Довести це нам допоможе партнер кандидата Володимир Боровик", - зазначив журналіст.

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За його словами, в минулому співробітник "Правекс-Банку", а тепер кандидат Бондар є директором і співвласником ТОВ "К.МЕДІА", де його партнером є ТОВ "Інвестиційна Група "Бистратеджик" Володимира Боровика, співвласника ТОВ "Комфорт-Таун" - компанії, що виконує функції ЖЕКу в житловому комплексі Черновецького " Комфорт-Таун", побудованому на місці заводу "Вулкан" космічного мера.

Крім того, Боровик через свої структури є ексклюзивним продавцем житла в "Комфорт-Таун" Леоніда Черновецького.

Кандидат Бондар з 2012 року і донедавна був співвласником проекту Черновецького ТОВ "Купискидку", де його партнером виступає той же Боровик через ТОВ "Інвестиційна Група "Бистратеджик".

Нещодавно Бондар свою частку в цьому проекті переписав на Андрія Курського, довірена особа Леоніда Черновецького на виборах-2004 і колишнього начальника горлівського відділення "Правекс-Банку".

Про причетність до проекту "Купискидку" говорить і сам Леонід Черновецький.