В ЄС обговорюють ідею приєднання України
Голова Риксдагу Королівства Швеція Урбан Ахлін заявляє, що в Європейському Союзі відбувається дискусія щодо ідеї приєднання України до ЄС.
Про це він сказав в інтерв’ю парламентському каналу “Рада”.
Ахлін вважає, що Україна повинна в першу чергу проводити необхідні реформи для того, щоб ставити питання про можливе членство в ЄС.
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“Це дуже складне завдання - вступити в ЄС. Я не знаю, скільки це може зайняти часу, 5 або 6 років, але двері не зачинені, вони відкриті, але і в ЄС іде внутрішня дискусія, яким чином Україна може вступити в ЄС”, - сказав Ахлін.
Він розповів, що є певна група країн, які виступають проти того, щоб Україна приєдналася до ЄС.
Разом з тим він повідомив, що особисто підтримує ідею приєднання України до ЄС.
В цьому зв’язку він додав, що Україна, у свою чергу, повинна рішуче налаштована для цього.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що мета пропонованих ним реформ - досягти європейських стандартів життя та подати заявку на вступ України до ЄС в 2020 році.