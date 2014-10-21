Російські безпілотники знову шпигують над Маріуполем та на кордоні із Кримом
13:58, 21 жовтня 2014Політика
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Російські безпілотники за добу 4 рази проводили повітряну розвідку над Маріуполем та на кордоні із Кримом.
Російські безпілотники 4 рази порушували повітряний простір України за останню добу / dpa
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Українські прикордонники 4 рази фіксували повітряну розвідку російських безпілотників під Маріуполем та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом», - зазначив Лисенко.
Раніше повідомлялося, що російські військові продовжують активне використання безпілотних літальних апаратів для розвідки в районі позицій сил АТО.
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