Російські безпілотники знову шпигують над Маріуполем та на кордоні із Кримом

13:58, 21 жовтня 2014
Політика
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Російські безпілотники за добу 4 рази проводили повітряну розвідку над Маріуполем та на кордоні із Кримом.

беспилотник / dpa

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Українські прикордонники 4 рази фіксували повітряну розвідку російських безпілотників під Маріуполем та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом», - зазначив Лисенко.

Раніше повідомлялося, що російські військові продовжують активне використання безпілотних літальних апаратів для розвідки в районі позицій сил АТО.

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