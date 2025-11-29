Видання стверджує, що ексглава ОП вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки.

Колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що вирушає на передову - через кілька годин після того, як подав заяву про відставку з посади. Про пише New York Post.

"Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина", - написав він.

Видання стверджує, що ексглава ОП вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки. Він не уточнив, коли і як має намір вирушити на передову війни з Росією, і чи приєднається до Збройних сил України.

Відео дня

"Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського - я вирушаю на фронт. Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2022 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні, - додав він.

За його словами, його "обурює бруд, що обрушився на нього, і ще більшу відразу викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду".

Звільнення Єрмака

28 листопада Андрій Єрмак подав у відставку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що він хоче уникнути "чуток і спекуляцій" навколо ситуації. Він додав, що в умовах зовнішніх викликів і війни Україна має зберігати внутрішню стійкість.

Вас також можуть зацікавити новини: