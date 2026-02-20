Україна хоче виробляти зброю спільно з Японією: Зеленський розкрив деталі

Зеленський наголосив, що Україна та Японія могли б співпрацювати у сфері ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зацікавленість у започаткуванні спільного виробництва з Японією систем протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Про це глава держави написав у Telegram.

"Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам. І звісно, ми хочемо співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями. Ми готові відкрити наші технології – наприклад, морські дрони для захисту узбережжя", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна, не маючи власного флоту, змогла знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою українських морських дронів.

"Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів. Є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії: кібербезпека, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо. Ми можемо поділитися тим, чого навчилися в цій війні", - заявив Зеленський.

Як зазначив глава держави, в Україні будуть дуже раді бачити прем’єр-міністерку Сакае Такаїчі з візитом.

"Думаю, це було б дуже важливо для наших двох країн. Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах", - додав Зеленський.

Японське законодавство забороняє поставки зброї в країни, що знаходяться в стані війни. Утім, у червні 2023 року поширювалася інформація, що Японія знайшла спосіб допомогти Україні з озброєнням. Тоді йшлося про те, що США закуповували у Японії тринітротолуол, необхідний для виробництва артилерійських снарядів, які у подальшому мали бути передані Україні.

Україна починає експорт озброєння

Як зазначив в інтерв'ю Reuters заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Києва Давид Алоян, Україна може вже цього року експортувати військову продукцію та послуги на кілька мільярдів доларів.

За словами представника РНБО, союзники України висловили зацікавленість в отриманні її передових оборонних технологій. Серед них - Німеччина, Велика Британія, США, скандинавські країни, три країни Близького Сходу і, щонайменше, одна азіатська країна.

