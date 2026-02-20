Повернення до 'класики RPG' та завантаження: Тодд Говард розповів, якою буде TES 6

Про нові "Сувої" ніхто не забув, але навіть приблизні терміни запуску не називаються.

Шоста частина серії рольових ігор The Elder Scrolls була анонсована ще в 2018 році коротким трейлером, і за 8 років про неї майже нічого не розкривали. Лише нещодавно глава студії Bethesda Тодд Говард розповів подкасту Kinda Funny про те, як йде робота над грою.

За його словами, розробка TES 6 просувається добре: більша частина студії вже зайнята грою і команда близька до подолання "важливої віхи", але терміни запуску не називаються. Попередній вихід гри очікується не раніше 2028-2029 років

Продюсер пообіцяв, що The Elder Scrolls 6 не буде схожа на Starfield або Fallout 76 – студія повертається до звичного для фанатів стилю RPG з відкритим світом, від якого відійшли в згаданих іграх.

"У нас є певний стиль, він нам подобається і якого від нас очікують геймери. І в цій області ще багато чого можна вдосконалити, щоб, коли ви потрапляєте в цей світ, у вас виникало відчуття, ніби ви переживаєте все вперше", – зазначив він.

Говард торкнувся і технічного аспекту: TES 6 створюється на движку Creation Engine 3.0. Незважаючи на те, що недавній ремейк Oblivion створювався з використанням Unreal Engine, для нової номерної частини серії команда вирішила залишитися на власній технології. Creation Engine використовується Bethesda більше 25 років і веде свою родовід від Gamebryo, на якому були зроблені Morrowind і Fallout 3.

Хоч движок став однією з причин активного моддинг-спільноти навколо ігор Bethesda завдяки широкому інструментарію, але його використання в TES 6 передбачає, що в грі знову не буде безшовних локацій. Зате залишиться величезна кількість завантажувальних екранів при вході в будівлі та інші місця.

Якщо вірити витокам, дія гри відбуватиметься в провінції Тамріеля під назвою Хаммерфелл і в Хай-Році. Підзаголовок у TES 6 буде відповідним – Hammerfell. Гра буде більш імерсивною, ніж "Скайрім", також геймерам будуть доступні морські битви, підводні дослідження і будівництво кораблів.

Минулого року Bethesda випустила ремастер TES: Oblivion – через 19 років після виходу оригінальної версії. У грі поліпшили графіку та освітлення, додали підтримку 4K і відбитків, а також переробили деякі механіки на кшталт стрільби з лука.

