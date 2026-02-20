По чому Росія битиме навесні і влітку: полковник запасу розкрив плани Кремля

Він зазначив, що після того, як прийде тепло, удари по системі теплопостачання стануть не актуальні і росіяни переорієнтуються на іншу, але не менш важливу систему.

Навесні та влітку Росія частково змістить удари з системи теплопостачання на водопостачання.

Про це сказав в етері Київ24 колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ (1998 -2005 роки), полковник запасу, військовий експерт Іван Якубець. За його словами, головним напрямком ударів Росії по Україні взимку була енергетика і теплопостачання. "Але прийде весна та літо і будуть ними наноситися удари по водопостачанню", - наголосив він.

Якубець зазначив, що під найбільшою загрозою будуть міста-мільйонники, зокрема, Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри.

"Такі удари будуть завдаватися туди, де найбільша скупченість населення. Крім того, обов'язково будуть удари по заводах, підприємствах військово-промислового комплексу", - вважає він.

За його словами, це необхідно врахувати і зробити все, щоб убезпечитись від таких ударів.

Якубець зазначив, що масові обстріли України продовжуватимуться.

Крім цього він додав, що в даний час виникають серйозні загрози з боку Білорусі.

"Останнім часом турбує питання Білорусі, особливо про те, що там розміщено, а також керування "Шахедами" та іншими літаючими об’єктами на території України", - наголосив він і додав, що треба встановлювати перешкоди із систем РЕБ на кордоні з Білоруссю і "душити" їх зв'язок.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, енергетичний експерт Юрій Корольчук спрогнозував, що Україну влітку можуть чекати тривалі відключення світла. Два блоки АЕС потребують тривалого ремонту, а об’єкти генерації та підстанції пошкоджені.

За його словами, два блоки АЕС потрібно виводити в довгостроковий ремонт. А це три-чотири місяці. І коли навіть один блок виведуть в ремонт, то Україна потрапить в схожу ситуацію, що була у червні-липні 2024 року. За даними з відкритих джерел, у липні 2024 року українці були без світла 582 години.

За його словами, складно зі світлом може бути у Києві та області, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, а також, Харкові, Дніпрі,Запоріжжі і Одесі.

