Офіс працюватиме щодня та моніторитиме ситуацію з правами людини, збиратиме інформацію про військову активність, екологічну та економічну ситуації у тимчасово окупованому Криму.

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу Офісу "Кримської платформи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час саміту "Кримської платформи" у Києві.

"Для підтримки нашої діяльності створено Офіс "Кримської платформи". Він вже почав працювати... Працюючи щодня, офіс буде моніторити ситуацію з правами людини, збирати інформацію про зростання військової активності на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуації на тимчасово окупованій території", - розповів він.

Зеленський запропонував державам-учасницям "Кримської платформи" визначити уповноважених осіб з кожної країни, які підтримуватимуть зв'язок з офісом та координувати роботу.

"Кримська платформа" має стати центром вироблення та прийняття ключових міжнародних рішень щодо Криму. Відсьогодні ми розпочинаємо зворотній відлік часу до звільнення нашої землі", - наголосив він.

Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбувається у Києві сьогодні, 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь в ньому прийматимуть представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

Автор: Антоніна Доломанжи