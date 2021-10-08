Вночі 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Уже названо причини його смерті.

У п'ятницю вранці, 8 жовтня, стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова. Його виявили мертвим у таксі.

УНІАН зібрав усі подробиці смерті нардепа: перші версії, фото з місця події, інформацію поліції, свідоцтва таксиста.

Як помер нардеп Антон Поляков

У Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата Антона Полякова. Йому стало зле дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, Антона Полякова в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили за порушення ПДР, "швидка" не змогла його реанімувати.

"За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині", - додала вона.

За словами Венедіктової, всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися.

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Чому помер Антон Поляков: офіційна причина смерті

За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Раніше джерело в МВС розповіло "Стране", що правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті Антона Полякова: або він сам отруївся, або його отруїли.

Смерть Полякова: за якою статтею розпочато провадження

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

"Дивні обставини" смерті Антона Полякова

На шиї народного депутата Антона Полякова, виявленого мертвим у п'ятницю, 8 жовтня, помічені садна у вигляді смуг. Про це розповіли джерела в правоохоронних органах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явитися, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли", - повідомляє видання.

За даними співрозмовника, на задньому сидінні таксі були сліди блювоти.

Народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик зазначає, що з'являється все більше інформації щодо "досить дивних"обставин смерті народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

"Дивні - це щодо того, що сталося, щодо його поведінки в таксі. Він почувався дуже зле. За словами людей, які були присутні, його нудило. І це не схоже на попередні висновки про зупинку серця", - каже вона.

Хто такий Антон Поляков: що про нього відомо

Антону Полякову 33 роки, він пройшов до Верховної Ради як висуванець від Партії "Слуга народу" у 206-му окрузі (Чернігівська область), але в листопаді 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції.

У грудні вона сам попросив виключити його з партії "Слуга народу", після чого вступив до групи "За майбутнє".

Раніше Поляков заявляв, що "слуги" отримують доплату в конвертах.

Автор: Ольга Робейко