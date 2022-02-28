Сьогодні можуть відбутися перші переговори з країною-агресором з моменту початку повномасштабної війни проти України.

Глава фракції " Слуга народу "Давид Арахамія, який входить до складу української делегації на переговорах з Росією в Білорусі, заявив, що вони сьогодні проводяться для того, щоб "почути пропозиції".

Про це депутат написав у відповідь на коментарі користувачів під постом у Facebook.

"Потім вже будемо обговорювати, чи варто це того чи ні", - додав він.

Арахамія також прокоментував можливий напад Білорусі на Україну, який, як повідомлялося, може статися вранці в понеділок, а також взяття його в заручники.

"Насправді це буде прийнятним сценарієм, щоб включити світову спільноту ще сильніше за порушення основ дипломатії", - вважає він.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений уряд республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.

За повідомленням засновника фонду Bysol Андрія Стрижака, білоруські десантники отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 5:00 ранку.

Тим часом українська делегація вирушила на переговори з РФ до українсько-білоруського кордону в районі річки Прип'ять.