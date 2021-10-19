Голова фракції "СН" не розуміє, чому Разумков написав листа щодо членства в парламентському комітеті саме на його ім'я.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає екс-спікера Верховної Ради України, народного депутата Дмитра Разумкова членом їхньої фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, що Разумков написав заяву на його ім'я щодо входження до складу Комітету ВР з питань свободи слова.

"Я не розумію, чому він мені написав цю заяву", - зазначив Арахамія і додав, що це сам Разумков вважає себе членом їхньої фракції.

Читайте такожКорнієнко розповів, які питання розглянуть на з'їзді партії "Слуга народу" в листопадіНа уточнення УНІАН, чи він якось реагуватиме на цей лист, голова фракції сказав: "Відповідно з чинним законодавством відповім йому якось... Знайду якесь формулювання. Що не за адресою, напевно, написано".

Крім того, на запитання чи залишається Разумков членом фракції "СН", Арахамія відповів: "На мою думку особисту, не лишається... А на думку юристів - я буду це перевіряти з юристами, я ще не знаю".

Разумков вважає себе членом "Слуги народу"

Сьогодні, 19 жовтня, відповідаючи на запитання УНІАН, працювати до якого парламентського комітету він піде, Разумков зазначив: "Я пішов би до свободи слова. Я навіть листа написав Арахамії (голова фракції "СН" - УНІАН)".

На уточнення, чому він писав листа Арахамії, адже він не є членом фракції "СН", екс-спікер нагадав, що свого часу він увійшов до складу фракції "СН".

"Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до складу будь-якої фракції... Ця норма була також виконана. Але якихось додаткових документів, заяв про вихід або виключення - фракція не приймала рішення про виключення. Такого не було. Тому після завершення моєї каденції на цій посаді, фактично, я автоматично повертаюся до фракції", - сказав Разумков

На уточнююче запитання, чи є наразі Разумков автоматично членом фракції "СН", він відповів: "Я думаю, що на жаль для колег так".

Відповідаючи на запитання, чи писав він заяву про вихід з фракції, коли ставав головою парламенту, Разумков сказав: "Ні, не писав". На уточнення, чи таким чином він зараз "слуга народу", екс-спікер зазначив: "Такого варіанту раніше не було. Виходить, що так". При цьому, він нагадав, що на сайті парламенту він вказується як позафракційний депутат.

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Автор: Таня Поляковська