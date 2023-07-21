Михайло Подоляк вказав, що такі рішення змусять Москву поважати закони.

В Україні відреагували на рішення влади ПАР запросити у директора державного обвинувачення Шаміле Батохі ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна. В Офісі президента зазначили, що подібні рішення допоможуть збити марнославство з Москви.

"Уряд ПАР звернувся до суду за ордером на арешт Путіна. Саме такий вигляд і має міжнародне право в дії. Якщо всі інші будуть діяти суто в рамках жорстких юридичних процедур щодо Росії, ситуація кардинально зміниться", - написав радник голови ОПУ Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

При цьому він зазначив, що подібні оперативні рішення і розуміння невідворотності покарання змусять Росію поважати міжнародне право та дотримуватися законів.

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"Невідворотність покарання, оперативність рішень, демонстративність швидко зіб'ють традиційну зовнішньополітичну гордовитість з Росії та змусять поважати міжнародне право. Москва навчиться дотримуватися законів, як тільки переконається, що за ними стоїть реальна сила", - підсумував політик.

Ордер на арешт Путіна - головні новини

Навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей. Таким чином, всі країни, які ратифікували Римський статут, а це 123 держави, повинні заарештувати російського диктатора, в тому числі ПАР.

Саміт БРІКС запланований на 22-24 серпня. Влада ПАР пропонували Путіну взяти участь онлайн або відправити главу МЗС РФ Сергія Лаврова. У свою чергу Москва наполягала на візиті Путіна, а також погрожувала владі ПАР війною, за арешт Путіна. Пізніше стало відомо, що президент Росії погодився виступити в режимі конференції.

21 липня уряд ПАР запросило ордер на арешт Путіна.

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