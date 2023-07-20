Путін відмовився від поїздки в ПАР через виданий МКС ордер на свій арешт.

Російські пропагандисти знову відзначилися фейками. Тепер вони намагаються відбілити репутацію російського президента Володимира Путіна, оголошеного в міжнародний розшук за депортацію українських дітей.

Щоб хоч якось викрутити ганебну для Росії новину про "невиїзного" через міжнародний ордер на арешт Путіна, на федеральних каналах, що фінансуються Кремлем, почали поширювати божевільну версію про нібито підготовку американцями його вбивства.

Так, політтехнолог Сергій Марков заявив, що США нібито намовили на співучасть у "злочині" віце-президента ПАР, а президент Південної Африки про це дізнався і доповів Путіну.

"Про БРІКС зовсім коротко скажу. Путін не полетів, тому що є небезпека того, що американці і британці будуть збивати. Їм було заздалегідь відомо. Вони намовили віце-президента ПАР, який насправді не підпорядковується президенту. У нього конфлікт з президентом ПАР, і він придумав це... як пояснити, чому Путін не приїде...",- почав Марков.

Але Скабєєва на це відреагувала смішком і зупинила "колегу": "Це була конспірологічна теорія". На що Марков почав обурюватися: "Ні, це чиста правда!".

"Реклама!" - знову перебила Скабєєва.

Путін у розшуку - головне

Путін відмовився від поїздки до Південної Африки на саміт БРІКС через виданий раніше МКС ордер на свій арешт. Натомість кремлівський диктатор виступить перед "партнерами" по онлайн-зв'язку.

Раніше керівництво ПАР неодноразово натякало, щоб російський президент утримався від приїзду, інакше правоохоронні органи країни будуть змушені його затримати главу РФ за запитом Міжнародного кримінального суду.

МКС видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року у справі про депортацію українських дітей. Такий же ордер видано і на "дитячого" омбудсмена Росії Марію Львову-Бєлову.

ПАР є учасницею Римського статуту, тому була б змушена видати Путіна Міжнародному кримінальному суду. Президент країни навіть заявляв, що арешт Путіна - рівносильний початку війни з РФ, а конституційно він повинен дбати про національний суверенітет ПАР.

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