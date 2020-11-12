На переговорах у Тегерані іранська сторона пообіцяла надати всі відповіді на українські запити.

Військова прокуратура Ірану не допустила Україну до допиту підозрюваних у справі збитого українського літака МАУ під Тегераном в січні 2020 року, пославшись на державну таємницю.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю "Цензор. Нет".

"Очевидно, що ні (не допитали – ред.). Військова прокуратура Ірану посилається на державну таємницю. Але я вважаю, що факт позбавлення життя шляхом застосування військової техніки 176 невинних осіб, серед яких крім іранців також громадяни України, Канади, Європейського Союзу, Афганістану не може бути державною військовою таємницею», - сказав Мамедов.

При цьому він повідомив, що на переговорах у Тегерані іранська сторона пообіцяла надати всі відповіді на українські запити.

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Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони детальне пояснення причини збиття літака і, хто за це понесе відповідальність.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого іранськими військовими літака компанії «Міжнародні авіалінії України» незалежно від їхнього громадянства.

19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп (за участі представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції).

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування збиття літака МАУ і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до збиття літака МАУ і притягнення винних до відповідальності.

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Автор: Денис Прядко