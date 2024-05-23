Разом із Клуні та Робертс до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама і ведучий нічного телебачення Джиммі Кіммел.

Президент США Джо Байден, найімовірніше, пропустить саміт щодо України наступного місяця, оскільки він суперечить передвиборчому збору коштів у Каліфорнії, на якому він збирається бути присутнім разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Як пише Bloomberg, Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня після зустрічі "Великої сімки" в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися, але ні Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс не планують бути присутніми там, за словами людей, обізнаних із цим питанням, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Разом із Клуні та Робертс до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама і ведучий нічного телебачення Джиммі Кіммел.

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"Це рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 мільйонів доларів проти своїх 51 мільйона доларів", - наголошується в матеріалі.

Близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включно з такими лідерами, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, ймовірно, теж візьме участь у саміті.

"Однак відсутність Китаю, найімовірніше, розчарує Зеленського. Пекін тривалий час вважався ключовою фігурою в цьому процесі, з огляду на його тісні стосунки з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту", - ідеться в статті.

Саміт миру у Швейцарії - деталі

Китай і низка інших країн так званого Глобального Півдня наполягають на участі Росії в цьому процесі. Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з Москвою доти, доки не буде широко узгоджено набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт спочатку замислювався як перший крок до цієї мети.

Росія також підштовхує країни Азії, Африки та Південної Америки триматися подалі від конференції. Згідно з дипломатичною запискою, з якою ознайомився Bloomberg, президент Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші офіційні особи зустрілися і зателефонували колегам із десятків країн, від Індії до крихітних Коморських Островів, з очевидною метою перешкодити участі у швейцарській конференції.

Згідно з меморандумом, Лавров також звернувся до послів у Москві з тією самою метою, і зустріч міністрів закордонних справ так званих країн БРІКС та їхніх союзників 10-11 червня має закріпити ці зусилля.

Зеленський у четвер назвав спроби Москви зірвати саміт "ключовою метою російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближче майбутнє".

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