Посаду обійме заступник держсекретаря США з управління та ресурсів.

Виконувати повноваження спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України буде заступник держсекретаря з управління та ресурсів Річард Верма. Він замінить Пенні Пріцкер, яка йде з посади. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, за законом вказана посада обмежена одним роком, тоум Пріцкер не зможе її обіймати: "Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить її роботу в рамках зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на підтримку економічного відновлення України", – йдеться у повідомленні.

Блінкен підкреслив численні досягнення Пріцкер, зокрема вона виступала за надання Україні економічної допомоги в розмірі приблизно 9 мільярдів доларів; допомогла запустити бізнес-консультативну раду міжвідомчої платформи координації донорів G7+; підтримала зусилля України щодо проведення ключових економічних реформ для каталізації інвестицій приватного сектора; започаткувала оборонно-промислову базу Deal Team.

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Варто зазначити, Пріцкер заявила, що йде з посади спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Вона аноснувала, що її наступником стане Річард Верма.

Співпраця України зі США

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.

Раніше УНІАН писав, що якщо Москва справді скаржилася Сполученим Штатам Америки на підготовку української операції проти Росії, то мова мала йти про щось серйозне.

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