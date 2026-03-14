МЗС відповів Ірану на погрози завдати ракетних ударів по Україні

Заяви Ірану абсурдні на тлі його підтримки російської агресії проти України.

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України прирівняли погрози Ірану до намагання серійного вбивці виправдовувати злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив журналістам. Зокрема, речник зовнішньополітичного відомства нагадав, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для війни проти України.

"У цьому контексті абсурдно, коли якісь представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у ст. 51 Статуту ООН. Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", - наголосив Тихий.

Як відзначив речник, іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.

Погрози Ірану в бік України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Іран виступив з погрозами в бік України. Зокрема, голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить всю українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерану.

9 березня експерт з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень нацбезпеки Бені Сабті висловив думку, що якщо нейтралізувати нового лідера іранського режиму Моджтабу Хаменеї, то це може привести до стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Він висловив упевненість, що дестабілізація Близького Сходу відбувається саме через іранський режим, а ключем до стабільності є усунення лідера Моджтаби.

