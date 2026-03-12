Іран давно став ворогом України: Зеленський нагадав про забутий епізод війни

Іран залучений у війну проти України з 2022 року.

В 2022 році перші удари дронами "Шахед" по Україні здійснювали іранські оператори, бо Росія на той час не мала свого навченого персоналу. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

Зокрема, Зеленський відповів на питання, чи не стане Україна ворогом для Ірану після відправки на Близький Схід українських фахівців з протидії "Шахедам". Президент нагадав, що Іран вже давно є союзником Росії, і відомо "про всі масовані поставки дронів в Росію".

У зв’язку з цим, як сказав президент, Іран надавав Росії як артилерійські снаряди, так і ракети ще до початку нинішньої війни на Близькому Сході.

"У порівнянні з тими 6-7 мільйонами артилерійських [снарядів], які Північна Корея дала Росії, а іранці дали, мені здається, тисяч 150, щось близько того – пару сотень тисяч артилерії давали, але й ракети давали росіянам. І дали їм ліцензії", - повідомив Зеленський.

Водночас, глава держави нагадав, що ще в перший рік російського вторгнення в Україну Іран був прямо залучений до війни проти нашої держави.

"Ми знаємо, як запускались перші "Шахеди". Російських операторів не було. Були оператори іншої країни. Країни, звідки приїхали і "Шахеди". Тому що, треба було навчати їх, і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити: чи ми не відкриємо фронт? Іранці давним-давно є союзниками Росії, і по документах, і в реальних діях", - наголосив Зеленський.

Досвід України у протидії "Шахедам"

Зеленський нагадав, що Україна набула досвід і створила можливості виготовлення спеціальних дронів-перехоплювачів для збиття "Шахедів". Тепер Україна передає свій досвід країнам Близького Сходу.

За його словами, увесь цей досвід Україна поширює через абсолютно зрозуміле відчуття.

"Перше відчуття, у перший день війни, коли нас атакували масовано ракетами і всією зброєю, і тоді ще не було такої маси іранських дронів (вони трішки пізніше з’явилися), але ми точно розуміємо, що в цю атаку, на початку повномасштабного вторгнення, у нас нічого того не було, що є зараз. І ми відчували себе дійсно на одинці. Потім підключались країни і ми їм вдячні. І тому, я чітко розумію, що таке, на початку масованих атак "Шахедами", залишатись без відповідного досвіду", - зазначив Зеленський.

При цьому, він вважає, що країнам Близького Сходу легше відбивати іранські повітряні атаки, бо не відбувається жодних сухопутних дій проти них, оскільки Україні було дуже складно, коли вона зазнала повномасштабного вторгнення з боку Росії.

При цьому, Україна одразу же у перші дні відреагувала на прохання США та лідерів країн Близького Сходу для надання української допомоги.

"Ми відправили три серйозні групи експертів. Вони на місці. Якщо знадобиться ще відправити – ми будемо дивитись і на наші можливості також, тому що у нас війна, вона нікуди не ділась. Але я думаю, що увесь цей досвід – точно важливий", - зазначив Зеленський.

На Близькому сході задоволені співпрацею з Україною

Як розповів глава держави, сьогодні він спілкувався з українською групою, з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, який нині перебуває на Близькому Сході разом з нашими військовими.

"Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею", - наголосив Зеленський.

Іранські "Шахеди" у контексті війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року стало відомо, що Росія закупила в Ірану безпілотники типу Shahed для використання у війні проти України. Тоді ж вперше повідомлялося, що дрони по українській території запускають іранські фахівці.

Від 2022 року і до сьогодні іранські "Шахеди" пройшли багато модифікацій і оновлень. Вважається, що Росія за час війни проти України запустила близько 57 тисяч дронів типу Shahed.

У зв’язку з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану під назвою "Епічна Лють", іранський режим почав масово запускати "Шахеди" проти усіх сусідніх країн в Перській затоці. Україна отримала від США та країн Близького Сходу запит на надання допомоги для боротьби з "Шахедами". Відповідно, українські професійні команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Українські команди поїхали укомплектованими. Україна запропонувала свої дрони-перехоплювачі та воєнну експертизу для протидії "Шахедам".

