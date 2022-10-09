Нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька зробила дивну заяву про удари Росії по сходу й півдню України, зазначивши, що ворог не б'є по заходу країни.
Про це йдеться у Facebook Богуцької.
"Слуга" зауважила, що наразі ударів зазнають міста, мешканців яких кремлівські пропагандисти ще недавно таврували "одним народом" і "нашими росіянами".
При цьому нардепка додала, що "було б зрозуміло, якби вони стирали з лиця землі Західну Україну, Типу, боролися з "бандерівщиною". Проте убивати масово і знищувати саме південо-схід, який у них вважався "малоросією" - за межею".
Багатьох користувачів порівняння з "західною Україною" обурило. Вони закликали депутатку не ділити країну на "схід і захід".
На це Богуцька відповіла, що її не так зрозуміли і вирвали слова з контексту. Також "слуга" додала, що таким чином хотіла всього лиш продемонструвати протиріччя кремлівських наративів.
Удари по Запоріжжю - що відомо
Російські війська з 5 жовтня почали інтенсивно обстрілювати Запоріжжя, зокрема - житлові райони.
7 жовтня повідомляли про 12 жертв російського терору. Згодом кількість загиблих збільшилась до 14 осіб.
Вранці 9 жовтня ракетна атака по Запоріжжю повторилась. Всього росіяни випустили 12 ракет, майже всі вони влучили у багатоповерхівки. Загинуло 12 осіб і 49 госпіталізовані.
На вечір 9 жовтня внаслідок розбору завалів встановлено вже 20 загиблих.
Ворог активно обстрілює південь на схід країни, користуючись їхньою близькістю до лінії фронту.