Навесні очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО погодили нові заходи з підтримки України і Грузії.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Україна надзвичайно важлива для миру і стабільності Чорноморського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказати у Києві за підсумками перших двосторонніх політико-безпекових консультацій між Україною та Туреччиною у новому форматі під назвою "Квадрига".

"Ми бачимо, що Україна надзвичайно важлива для миру і стабільності Чорноморського регіону. Вона наш сусід, який відіграє важливу роль. І ми здійснюємо заходи для уникнення будь-яких провокацій", - сказав Акар.

Він додав, що діяльність Туреччини у Чорному морі відповідає міжнародній Конвенції Монтре.

"Ми здійснюємо усю роботу, яка направлена на розвиток наших військово-промислових комплексів, перш за все, шляхом об'єднання наших зусиль і можливостей у цій галузі", - сказав він.

Мілітаризація Криму Росією

18 грудня, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що, за наявною інформацією, наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

2 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО заявили про готовність посилити практичну підтримку України та Грузії.

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Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО проводити більше військових навчань на території України.

Навесні очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО погодили нові заходи з підтримки України і Грузії. Йдеться про проведення спільних навчань у Чорному морі, протидію гібридним формам ведення війни і зусилля з обміну радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко