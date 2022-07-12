В Держдепі висловили впевненість, що Україна належним чином охороняє і обліковує оборонне обладнання американського походження.

Офіційний Вашингтон не сумнівається в належному використанні Україною американської зброї у війні з РФ.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, передає радіо Свобода.

"Ми впевнені в зобов’язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Не вдаючись у оперативні деталі, я можу сказати, що США активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати. Ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні видання Financial Times написало, що країни НАТО і Євросоюзу наполягають на поліпшенні системи відстеження зброї, яку вони постачали Україні, через побоювання, що її вивозять з країни на європейський чорний ринок.

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