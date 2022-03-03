Також була організована передача гуманітарних вантажів з ряду областей в місто Київ.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечила проходження в Україну 100 фур з гуманітарною допомогою.

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства.

"Держпродспоживслужбою забезпечено проходження в Україну майже 100 фур з гуманітарною допомогою. Для забезпечення оперативного проходження вантажів разом з Мінагрополітики була спрощена процедура оформлення вантажів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також організована передача гуманітарних вантажів з ряду областей в місто Київ, яке продовжує тримати оборону.

Крім того, сьогодні офіційно розпочато підготовку для проходження нового посівного сезону.

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