Експерт з РЕБ Сергій 'Флеш' отримав посаду в Міноборони: що робитиме

Експерт із систем радіоелектронної боротьби (РЕБ)та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов став радником міністра оборони.

Про це "Флеш" повідомив у Telegram. "Прийняв пропозицію міністра оборони приєднатися до його команди на посаді радника. Всі розуміють, що сучасна війна – це війна розумів і технологій. Ввірю, що Федоров і наша команда, частиною якої я став, зможуть досягти значних результатів у цій складній сфері", - зазначив він.

За словами експерта, він постійно буває на фронтах, спілкується з солдатами та офіцерами, знає всю проблематику армії.

"Мені довіряють багато військових нашої країни. До мене надходить найрізноманітніша інформація з перших рук… Чого мені не вистачало? Швидкої і результативної реакції військового керівництва країни на мої пропозиції, ідеї і побоювання. Весь цей час у багатьох технологічних напрямках ми не випереджали противника, а тягнулися за ним. Бюрократія, байдужість, лобіювання чиїхось інтересів не давали нам динамічно розвиватися. З радістю та оптимізмом приступаю до виконання своїх обов'язків", - пояснив "Флеш".

Призначення Федорова міністром оборони

Як повідомляв УНІАН, 14 січня, Верховна Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єра - міністра цифрової трансформації.

Того ж дня Верховна Рада призначила Федорова на посаду міністра оборони. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Федоров "глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів" і дуже результативно працює в цифровізації державних послуг". Зеленський провів зустріч із Федоровим, обговоривши модернізацію оборони.

