Західні оглядачі схиляються до того, що підтримуючи Україну Ердоган ризикує ускладнити і без того непрості відносини з Росією.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наразі балансує між підтримкою України та ускладненням відносин з Росією.

Так західні журналісти прокоментували пропозицію турецького президента Ердогана стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною та Росією, передає Голос Америки.

Під час візиту до Києва президент Туреччини висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом, та запропонував свою участь для врегулювання напруги між Києвом та Москвою.

"На переговорах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні", – сказав глава турецької держави після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що воліє "знизити напругу, а не додавати палива у вогонь" у ситуації, що склалась.

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"Президент Ердоган майстерно балансує, відвідуючи Київ", - написала у Twitter Лора Пітел, кореспондент Financial Times у Туреччині. - "Туреччина неодноразово виступала проти російського вторгнення і постачала українським військовим ударні дрони. Але Володимир Путін має значні важелі впливу на Анкару".

"Рішення Ердогана озброювати Україну та дипломатично підтримувати її стає ще одним ускладнюючим фактором у цьому поєднанні співпраці та конфлікту з Росією", - зазначив у статті для The New York Times журналіст Ендрю Креймер.

Президент Ердоган, як зазначається у статті, "балансує між підтримкою України та підривом складних відносин з Росією".

Між тим, поки ні Київ, ні Москва не погодились на пропозицію турецького лідера.

"Очевидно, що Путін не погодиться на Ердогана в ролі посередника. Не в питанні України. І Анкара це розуміє. Але Туреччина не може дозволити російську присутність вздовж всього українського узбережжя", - зазначиву Twitter журналіст Руслан Трад.

У Держдепартаменті США cтримано прокоментували візит в Україну президента Туреччини. "Туреччина є надійним союзником НАТО", - сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс. - "Ми безумовно підтримуємо будь-які зусилля члена НАТО або будь-якої країни світу показати свою солідарність з Україною".

Як повідомляв УНІАН, президенти України та Туреччини підписали, серед інших, угоду про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar, які матимуть українські двигуни. Крім того, в Україні планується створення навчального центру, що готуватиме льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Перед цим Туреччина продала Україні партію "Байрактарів", на що Росія відреагувала гострою критикою. У свою чергу речник турецького президента Фахреттін Алтун заявив, що угоди Туреччини з Україною не спрямовані на Росію і не будуть скасовані на догоду Кремлю.

"Ми не підписуємо угоди про співпрацю, націлені на іншу країну. І Росія є першою, кому про це добре відомо", - сказав тоді речник Ердогана.

Крім цього, речник президента Туреччини у коментарі Bloomberg повідомив, що Ердоган після візиту в Україну ймовірно прийматиме в Анкарі президента Росії Володимира Путіна, але дата зустрічі ще не затверджена.

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