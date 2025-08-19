Обговорення конкретного наповнення гарантій безпеки триватиме на рівні лідерів країн сьогодні і завтра.

Президент України Володимир Зеленський поінформував про деталі роботи над гарантіями безпеки для України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Український президент зазначив, що 18 серпня відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. За словами Зеленського, це справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й людей в країні.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - написав Зеленський.

Відео дня

Він висловив вдячність всім партнерам за рішучість і підтримку.

"Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - зазначив глава держави.

Гарантії безпеки для України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5".

За словами держсекретаря США Марка Рубіо, після укладення мирної угоди Україна може отримати гарантії безпеки від різних країн, не лише від НАТО. Він зазначив, що США працюватимуть із європейськими союзниками та неєвропейськими країнами над створенням таких гарантій безпеки, щоб Україна після укладення мирної угоди "почувалася в безпеці в майбутньому".

Наразі є інформація, що на переговорах у Вашингтоні домовилися про створення робочої групи для розроблення гарантій безпеки Україні. Рубіо очолить цю робочу групу. За словами європейських чиновників, гарантії безпеки складатимуться з чотирьох компонентів: військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння і моніторингу припинення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: