Тупицького (посередині) викликали в Офіс генпрокурора / фото УНІАН

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора та підготував низку клопотань до ОГ.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

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"Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для участі в процесуальній дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на отриману повістку Тупицьким підготовлено низку клопотань до Офісу генпрокурора.

"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - пояснили в суді.

Конституційна криза в Україні через рішення КСУ

  • 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
  • Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
  • 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".
  • Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.
  • Також Зеленський направив до парламенту листа з проханням не розглядати на засіданні Комітету з питань правової політики законопроект про припинення повноважень КС до отримання висновків Венеціанської комісії.

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Автор: Антоніна Доломанжи