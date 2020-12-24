Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора та підготував низку клопотань до ОГ.
Про це повідомляє прес-служба КСУ.
Читайте такожЗеленський підписав закон, що відновлює відповідальність чиновників за брехню в деклараціях
"Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для участі в процесуальній дії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з огляду на отриману повістку Тупицьким підготовлено низку клопотань до Офісу генпрокурора.
"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - пояснили в суді.
Конституційна криза в Україні через рішення КСУ
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".
- Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.
- Також Зеленський направив до парламенту листа з проханням не розглядати на засіданні Комітету з питань правової політики законопроект про припинення повноважень КС до отримання висновків Венеціанської комісії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram