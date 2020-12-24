У прес-службі суду зазначили, що результати розгляду цих клопотань мають бути враховані під час повідомлення Тупицькому про підозру.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора та підготував низку клопотань до ОГ.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

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"Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для участі в процесуальній дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на отриману повістку Тупицьким підготовлено низку клопотань до Офісу генпрокурора.

"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - пояснили в суді.

Конституційна криза в Україні через рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

Також Зеленський направив до парламенту листа з проханням не розглядати на засіданні Комітету з питань правової політики законопроект про припинення повноважень КС до отримання висновків Венеціанської комісії.

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Автор: Антоніна Доломанжи