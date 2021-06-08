Напередодні росіянин заявив, що виїжджає з території РФ через відкриту проти себе справу.

Російський політик та колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков підтвердив журналістам, що приїзд до Києва – не є його остаточним пунктом призначення.

Про це пише російська служба BBC.

Напередодні росіянин заявив, що виїжджає з території РФ через відкриту проти себе справу про несплату оренди нежитлового приміщення у мерії Москви. Він стверджував, що вирушає до України.

Натомість видання зауважує, що депутат має намір дістатися до Варни (Болгарія), де живуть його батьки.

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1 червня росіянина затримали у рамках провадження, водночас за десятьма адресами Гудкова проходили обшуки. Через два дні екс-депутата відпустили.

Сам Гудков називає справу проти себе сфальсифікованою і вважає її політичним переслідуванням.

Дмитро Гудков був депутатом Держдуми РФ з 2011 до 2016 року – поки не став балотуватися від опозиційної партії «Яблоко» за одномандатним округом в Москві.

З початку російської агресії на Донбасі Гудков цікавився у Міноборони РФ про участь російських військових у боях, їхню чисельність та кількість загиблих. Відкрито виступав проти окупації українського Сходу та Криму.

У Росії займався підтримкою вільних медіа та виступав за проведення незалежних виборів мера Москви.

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Автор: Яна Ставська