Україна потребує дипломатичної підтримки, зазначає прем'єр країни.

Словенія вирішила найближчим часом повернути своїх дипломатів до Києва. Вони закликали інші країни ЄС зробити те ж саме.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янші в Twitter.

"Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те ж саме", - написав він.

Янші зазначив, що зараз Україна потребує прямої дипломатичної підтримки.

Нагадаємо, що 15 березня прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися в Києві. Після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна абсолютно довіряє цим країнам.

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