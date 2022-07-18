Раніше Ірина Венедіктова заявила про готовність відзвітувати перед парламентом.

Питання про зняття Ірини Венедіктової з посади генпрокурора буде винесено на найближче голосування у Верховній Раді.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Питання про зняття Генпрокурора теж буде винесено на найближче голосування. Там буде збір 150+ підписів від депутатів", - розповів він.

За словами Железняка, зараз "активно йде робота з "тими, хто сумнівається".

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедіктової і Баканова поки мова не йде.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

На думку Смирнова, Венедіктову і Баканова відсторонили, щоб виключити їх потенційний вплив на кримінальні провадження, які розслідуються проти працівників СБУ і прокурорів, котрі підозрюються у співпраці з Росією.

Пізніше депутат Железняк повідомив, що Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.

Наразі в.о. генерального прокурора буде Олексій Симоненко.

Своєю чергою Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила про готовність відзвітувати перед парламентом. Вона підкреслила, що не планує сперечатися з рішенням президента.

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