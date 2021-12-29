Уряд під час свого засідання ухвалив постанову, яка стосується воєнного стану.

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду.

Згідно з документом, заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб запроваджується військовим командуванням на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Водночас обмеження не діють стосовно зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.

Читайте такожУ Зеленського заявили, чи запроваджуватимуть воєнний стан в УкраїніВійськове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб. Це рішення негайно доводиться до відома населення через ЗМІ.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам.

У рішенні вказуються:

Обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

Строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

Перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;

Населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

Інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Нагадаємо, у грудні секретар РНБО Олексій Данілов на фоні того, що Росія стягнула війська до кордону України, висловився про можливість запровадження воєнного стану в українській державі.

За його словами, в Україні в разі потреби можуть запровадити воєнний стан, проте зараз її немає.

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